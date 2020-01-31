Члени Наглядових рад держпідприємств не виконуватимуть незаконні вказівки «зверху» через кримінальну відповідальність, - Укргідроенерго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій

Величезний дефіцит державного бюджету Кабінет міністрів намагається закрити, так би мовити, постфактум, - Гвоздій

Голова Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій прокоментував наміри уряду стягувати додаткові відрахування коштів з прибутку стратегічних державних підприємств. Про це повідомляє УНІАН.

За його словами, члени Наглядових рад держпідприємств не виконуватимуть незаконні вказівки «зверху» через кримінальну відповідальність.

«Зараз ситуація така, що величезний дефіцит державного бюджету Кабінет міністрів намагається закрити, так би мовити, постфактум. Джерелом поповнення цього дефіциту, за планами уряду, повинні стати додаткові відрахування коштів з прибутку стратегічних державних підприємств - таких як «Укрзалізниця», «Укргідроенерго», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» за 2018 рік. Ці компанії вже перерахували 30% від прибутку за вказаний період. І тим не менше, Кабмін приймає рішення, за яким держкомпанії повинні перерахувати додатково ще 60% від свого прибутку, що в цілому становить 90%», - повідомив Валентин Гвоздій.

На думку Гвоздія, абсолютно очевидно, що якби акціонер цих підприємств (держава) звернувся, наприклад, до одного з Наглядових рад для надання рекомендацій, то члени спостережних рад не пішли б на прийняття подібних рішень. І це цілком логічно, адже такі дії є прямим перевищенням повноважень одного з суб'єктів, за що, між іншим, передбачено кримінальну відповідальність. Такий підхід Кабміну нагадує методи управління держмайном часів СРСР, коли управлінські рішення приймалися за вказівкою «згори», без урахування інтересів, планів розвитку і поточних показників діяльності підприємства.

«Сьогодні вже зовсім інша ситуація - нова реальність корпоративного управління, в якій кожен із залучених суб'єктів є відповідальним перед законом і, що важливо, один перед одним. І я вже не раз заявляв: якщо я як голова Наглядової ради, отримаю будь-які вказівки незаконного характеру - виконувати їх я не буду. Тому що я несу відповідальність перед законом», - прокоментував Валентин Гвоздій.