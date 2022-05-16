На Запоріжжі окупанти тікали від ЗСУ, покидавши зброю і документи

Ворог намагається закріпитися в регіоні, українські бійці дають їм відсіч

Наші захисники знищили БМП-3 з повним боєкомплектом

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження українських військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Окрім того, ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

Днями військові гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю здійснили вогневу атаку позицій російської армії, в результаті чого ворог був змушений тікати, кинувши практичне неушкоджену БМП-3 з повним боєкомплектом, документами, особистими речами та зброєю (гранатомети, міни, вогнемет).

А сьогодні (15 травня – ред.) військові Сил оборони знешкодили ще одну БМП-3 з повним боєкомплектом.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти кинули у в’язницю своїх же вояків.

Також на Запоріжжі окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло.

Як повідомлялося, «Азов» на Запоріжжі розгромив російських морських піхотинців.

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