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    Економіка та фінанси

    Нацбанк послабив деякі валютні обмеження

    Нацбанк послабив деякі валютні обмеження
    фото: bank.gov.ua

    Українцям дозволено переказувати кошти за кордон з метою виплати аліментів

    Національний банк України послабив та уточнив деякі валютні обмеження під час війни. Так, з 10 травня українцям дозволено переказувати кошти за кордон з метою виплати аліментів.

    Крім того, іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, що будуть отримані у зв’язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України, згідно з умовами їх розміщення.

    «Це сприятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, у тому числі за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу», – пояснили в НБУ.

    Однак, щодо виплати аліментів, тимчасово заборонено розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.

    Тим часом інфляція в Україні зросла до рекордної відмітки. Нацбанк назвав причини зростання цін.

    Також Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України. За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4%.

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    Теги: росія окупанти Національний банк банк війна гроші Україна кордон окупація НБУ #stoprussia
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    Нацбанк послабив деякі валютні обмеження