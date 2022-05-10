Нацбанк послабив деякі валютні обмеження

Українцям дозволено переказувати кошти за кордон з метою виплати аліментів

Національний банк України послабив та уточнив деякі валютні обмеження під час війни. Так, з 10 травня українцям дозволено переказувати кошти за кордон з метою виплати аліментів.

Крім того, іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, що будуть отримані у зв’язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України, згідно з умовами їх розміщення.

«Це сприятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, у тому числі за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу», – пояснили в НБУ.

Однак, щодо виплати аліментів, тимчасово заборонено розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.

«Ці зміни покликані обмежити непродуктивний відтік капіталу та захистити міжнародні резерви України», – зазначили в НБУ. Це обмеження ніяк не впливає на використання карток українських банків за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг. Вони як і раніше можуть здійснюватися без обмежень, йдеться в повідомленні.

Тим часом інфляція в Україні зросла до рекордної відмітки. Нацбанк назвав причини зростання цін.

Також Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України. За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4%.