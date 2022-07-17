Чому ціни на продукти в супермаркетах різко зросли? Відома торгова мережа назвала причину

«Виросли логістичні витрати, шлях для продуктів став довшим, паливо дорожчим – тому все це накладається на вартість продуктів»

Основною причиною зростання цін на продукти в українських супермаркетах є подорожчання логістики внаслідок війни. Про це розповів операційний директор мережі супермаркетів Novus Олексій Панасенко в інтерв’ю «Главком».

За словами Панасенка, логістичні витрати зросли з декількох причин – шлях доставки продуктів став довшим, а пальне – дорожчим.

«Ми завозимо всю продукцію автомобілями через західний кордон – сьогодні це єдиний можливий шлях постачання в Україну. Наслідки всього цього, безумовно, – зростання цін, тому що логістика подорожчала в рази, одразу з кількох причин, що наклалися одна на одну. Виросли логістичні витрати, шлях для продуктів став довшим, паливо дорожчим – тому все це накладається на вартість продуктів», – пояснив він.

Представник мережі супермаркетів наголосив, що зараз логістична складова іноді сягає 30% вартості самого продукту.

Панасенко також зазначив, що зросли і терміни постачання, бо ще у червні черги на митниці для фур були 10-11 днів. На початку липня вони вже скоротилися, але, за даними нашої логістики, середній термін очікування на митниці все одно складав близько чотирьох днів. Він припустив, що найближчим часом термін очікування на кордонах сильно не скоротиться, оскільки потік машин значно зріс.

За словами операційного директора Novus, зараз мережа супермаркетів намагається вирішити дві основні проблеми: перебудова логістики та схеми роботи з урахуванням часу товару в дорозі та з урахуванням того, що транспортування товару займатиме 7-10 днів.

«Для товарів, що швидко псуються, особливо для фруктів, це велика проблема. Відповідно, купуєш товар однієї якості, а отримуєш зовсім іншої. Ніхто з виробників та постачальників сьогодні не готовий гарантувати якість за умов невизначеності часу руху цього товару», – зазначив він.

Панасенко додав, що супермаркети стали більше списувати і викидати товарів, якщо вони не встигають розкуповуватися до завершення терміну придатності.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року, наші втрати в цій категорії зросли практично вдвічі. Вони виросли не у червні-липні, вони почали зростати вже з квітня-травня місяця. Ті вимоги, яких ми змушені були дотримуватися при постачанні, коли деякі постачальники відмовлялися їхати навіть до Києва, тобто товар у дорозі перевантажувався кілька разів і не завжди при цих перевантаженнях вдавалося витримувати потрібну температуру. Термін постачання значно зріс, тому ми отримували дуже багато товару вже зіпсованим. І ми змушені були його списувати. У випадку, коли було обмаль часу до завершення терміну придатності, доводилось знижувати ціну, продавати дешевше – за його фактичну собівартість, тому що та ціна, яка була б чесною і справедливою для товару найпершої свіжості, вже не є хорошою ціною для того товару, який ми отримували. Зауважу: ми не продаємо товар неналежної якості», – сказав операційний директор Novus.

Нагадаємо, операційний директор Novus Олексій Панасенко також розповів, як змінився український покупець і його чек. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення український покупець пережив дві стадії: спочатку був ажіотаж і всі скуповували підряд різні товари у магазинах, а потім навпаки протік покупців спав, адже українці боялися виходити з укриттів зайвий раз.