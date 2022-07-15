В Україні зросли ціни на ягоди: що подорожчало найбільше

Суттєве подорожчання спіткало майже весь асортимент ягід

Протягом року найбільше серед ягід і фруктів підскочили ціни на малину, лохину та диню. Відповідні розрахунки зробили фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, проаналізувавши ціни на ягоди та фрукти в українських супермаркетах.

Напередодні літа економічні експерти внаслідок війни прогнозували невідворотне підвищення цін, щонайменше на 10%, на ягоди та фрукти.

Аналітики Zakaz.ua відзначають, що суттєве подорожчання спіткало майже весь асортимент ягід. Найбільше підскочила у ціні малина, майже втричі – на 197%. На поличках супермаркетів у фасованому вигляді вона коштує 198 грн за 250 г. Також значно зросла ціна на популярну в останні роки серед українців ягоду — лохину. Сині смаколики цьогоріч можна придбати за 470 грн за 1 кг, що на 127% більше, ніж у липні 2021 року. Зокрема значно зросли у ціні наступні ягоди: ожина - 129 грн за 200 г (на 120%), червона слива - 129 грн за 1 кг (на 96%), чорна смородина - 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость - 35,99 грн за 150 г (на 23%).

Ціни на ягоди

Порівнюючи з багатьма товарними позиціями, найменше зростання цін спостерігається на наступні ягоди: червона смородина – 99 грн за 1 кг (+3%), полуниця – 80 грн за 1 кг (+3%) та аґрус – 93,60 грн за 500 г (+7%).



Всупереч динамічній статистиці здорожчання, є ягоди, що навпаки, впали у ціні. Ідеться про черешню, журавлину та суницю, які подешевшали на 33%, 16% та 9% відповідно.

Подорожчання ягід в Україні

Варто зауважити, що вартість ягід у супермаркетах традиційно вища, ніж на стихійних та оптових ринках.

Кавуни та дині також вже з’явилися в магазинах, та поки їх купують не дуже охоче. Люди чекають на серпневий урожай, сподіваючись на нижчі ціни. Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 30,99 грн за 1 кг, що на 61% вище, ніж у липні минулого року. Найбільше підскочила ціна на диню – на 144%. Цьогоріч жовтий баштан обійдеться у 78 грн за 1 кг, тоді як у липні 2021 році ціна становила 32 грн.

Ціни на кавуни і дині

За прогнозами економістів, цього року значного зниження цін на баштанні плоди не буде, бо в Україні більшість баштанних культур йшла з Херсонської та півдня Запорізької областей. Також кавуни везуть із Миколаївщини та Одещини, але значно менше. Цього року через окупацію Херсонщини та частини Запорізької області переважно в магазинах продаватимуть імпорт, що безумовно, підвищить вартість. Крім того, на ріст цін впливає логістика. Адже навіть імпортні ягоди раніше доставляли в Україну через порти Чорного моря. Тепер їх доводиться везти вантажівками через Болгарію та Румунію. Це набагато збільшує витрати.

Нагадаємо, раніше резидент Української зернової асоціації Микола Горбачов спрогнозував, що через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.