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  4. Чому подорожчав цукор і чи впадуть ціни: роз’яснення експертів
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    Особисті фінанси

    Чому подорожчав цукор і чи впадуть ціни: роз’яснення експертів

    Ціни на цукор почали зростати у червні - Чому подорожчав цукор і чи впадуть ціни: роз’яснення експертів
    Ціни на цукор почали зростати у червні
    фото з відкритих джерел

    В Україні цукровими буряками засіяли достатню кількість площ

    У червні цукор був одним із лідерів подорожчання серед продуктів харчування в Україні. Стабілізації цін на нього можна очікувати лише восени. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

    За її словами, на зростання цін на цукор в червні 2022 року впливає цілий ряд факторів:

    • підвищений попит зі сторони споживачів через сезон консервування фруктів;
    • зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки;
    • кінець сезону, коли традиційно трішки зростають ціни.

    Як зазначила Литвин, у вересні вже розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і, відповідно, новий сезон цукроваріння.

    «Якщо погодні умови дозволять отримати гарну врожайність, бо засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення», – спрогнозувала аналітик.

    Раніше резидент Української зернової асоціації Микола Горбачов спрогнозував, що через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.

    Також в Україні зросли ціни на ягоди.

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    Теги: інфляція продукти ціни Україна
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    Чому подорожчав цукор і чи впадуть ціни: роз’яснення експертів