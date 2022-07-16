Мережа супермаркетів описала, як змінився покупець і його чек за час війни

Панасенко: «Люди стали дуже уважними до ціни»

Від початку повномасштабного вторгнення український покупець пережив дві стадії: спочатку був ажіотаж і всі скуповували підряд різні товари у магазинах, а потім навпаки протік покупців спав, адже українці боялися виходити з укриттів зайвий раз. Про це «Главкому» розповів операційний директор Novus Олексій Панасенко.

«У перші тижні війни, середній чек значно зріс, бо люди закуповували продукцію про запас. Вони купували практично все, що було на полицях, і акцент робився саме на продуктах тривалого зберігання. Першими закінчилися в магазинах консерви, потім – крупи та макарони. Тому продаж продуктів, що швидко псуються, і того ж м'яса значно знизився, особливо в магазинах, які знаходяться за межами Києва та області. Люди не купували, бо не розуміли, в яких умовах вони зможуть його зберігати», – розповів Панасенко.

Пізніше великих закупів вже не було і розмір чеку почав зменшуватися.

«Великих покупок вже не було, але при цьому ми розглядаємо дві складові: кількість покупок клієнтів, які приходять до нас, і величину самої покупки. Стала значно знижуватися кількість чеків у магазині. Тут є дві складові. Перша – багато людей на той момент уже виїхала, а отже, об'єктивно поменшало покупців. Друга – люди стали рідше ходити до магазинів, бо ситуація не сприяла: усі сиділи у сховищах, по хатах. Кожен похід у магазини ставав викликом. Тому й значно скоротилася кількість покупців», – зазначив директор Novus.

Панасенко уточнив, що покупець почав здійснювати лише осмислені покупки. «Ми далі не втрачаємо ту кількість чеків та клієнтів, що у попередні місяці… Ми оцінюємо падіння кількості чеків у 30% у нас у магазинах. Це означає, що третину покупців ми на сьогодні втратили. Середній чек ці втрати не компенсує. Люди, по-перше, купують товар за потребою, і по-друге, намагаються за той самий товар заплатити якнайменше. Затребуваний товар низького цінового сегмента. Може, дешеві рис чи гречка трохи й гірші, але це все одно рис чи гречка і свою основну функцію – бути поживними та втамувати голод – вони виконують. Люди стали дуже уважними до ціни, вони купують менше, вони купують дешевше. Ну і через все це, попри загальне зростання цін, яке ми всі констатуємо, середній чек до минулого року практично не змінився, він виріс буквально на кілька відсотків. І він не компенсує втрати. Одним словом, клієнт купує менше, ніж торік», – зазначив директор Novus.

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