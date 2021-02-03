Міненерго спростувало виплату компенсацій газзбутам через знижений тариф

«Право на компенсацію виникає виключно у суб’єктів ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки», – зазначили в Міненерго

Постачальники газу не будуть отримувати компенсації з державного бюджету за продаж газу населенню за ціною 6,99 гривні за кубометр, оскільки на них не покладені спецзобов'язання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«На інтернет ресурсах, з посиланням на висновок Міністерства фінансів, розміщується інформація про можливість постачальників газу, які за рішенням Кабінету Міністрів у лютому – березні 2021 року будуть реалізовувати газ для побутових споживачів за ціною не більше 6,99 грн, отримати ... компенсацію за рахунок коштів усіх платників податків», – йдеться в повідомленні.

«Звертаємо увагу, на підставі ст. 11 Закону «Про ринок природного газу» право на компенсацію виникає виключно у суб’єктів ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки», – зазначили в Міненерго.

«Рішення про встановлення граничної ціни на природний газ прийняте не на підставі і не на виконання ст. 11 Закону «Про ринок природного газу» і не покладає на постачальників природного газу жодних спеціальних обов’язків, а тому постачальники природного газу, які будуть постачати газ за ціною не більше 6,99 грн, не виконують спеціальних обов’язків і не можуть претендувати на отримання компенсації відповідно до ст. 11 Закону «Про ринок природного газу», – заявили в міністерстві.

Нагадуємо, у висновку Міністерства фінансів до урядового рішення йдеться, що постачальники газу можуть отримати компенсацію з державного бюджету.

«Реалізація проєкту може призвести до звернень НАК «Нафтогаз України» та її підприємств, а також газзбутів за відшкодування витрат за рахунок державного бюджету відповідно до статті 11 закону «Про ринок природного газу», – повідомляється в документі за підписом Сергія Марченка.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням.