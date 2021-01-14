Чому в Україні різно здорожчали яйця? Виробник озвучив несподівану причину

«Якщо НАБУ не припинить знищувати українські підприємства, ціни на яйця можуть зрости ще більше», – виробник

Керівник одного з найбільших виробників яєць, агрохолдингу «Авангард», прокоментував ситуацію з подорожчанням курячих яєць. Окрім значного подорожчання кормів і комунальних платежів, на ціну на яйця може вплинути тиск НАБУ на виробника, через що закриваються птахофабрики, а їх працівники лишаються без роботи.

В усьому світі дорожчає продукція тваринництва, зокрема, росте ціна на курячі яйця. Експерти ринку і виробники кажуть, що в першу чергу це пов'язано зі здорожчанням на 60% вартості комбікормів для годівлі птиці, в основному за рахунок значного подорожчання зернових та олійних культур. Володимир Руденко, керівник одного з найбільших українських виробників яєць агрохолдингу «Авангард» в коментарі Главкому зазначив, що окрім цих факторів на ціну на яйця в Україні не може не вплинути і безпрецедентний тиск НАБУ на виробника соціального продукту.

«Ринок яєць в Україні – висококонкурентний. І абсолютно всі виробники стикнулись з ситуацією, коли собівартість виробництва значно виросла за останні місяці. Це пов'язане і з суттєвим, до 60%, підвищенням вартості комбікормів, які складають до 65-70% собівартості продукції птахівництва, і з стрімким підняттям комунальних тарифів, перш за все ціни на газ та вартості електроенергії. До того ж за рік суттєво виріс курс долару, що спричинило здорожчення імпортних складових у загальних витратах на виробництво. І все це об’єктивно впливає на ріст ціни на яйце», – говорить Володимир Руденко.

Однак є ще один фактор, який негативно впливає на ціну, стверджують виробники. «Наш агрохолдинг стикнувся з відвертим беззаконням, що чинить Національне антикорупційне бюро України. Відкриваються якісь безглузді справи, наприклад, про те, що двох найбільших і найсучасніших наших фабрик, які вже 7 років працюють у тому числі і на експорт, ніби не існує. Через тиск НАБУ ми втрачаємо доступ до кредитних ресурсів, ми не можемо розвиватись. Більш того, щоб вижити в умовах постійного незаконного тиску НАБУ, ми були змушені закрити 8 підприємств. І якщо тиск не припиниться, будемо змушені закрити найближчим часом ще ряд об’єктів. 3,5 тисячі людей втратили роботу. Наслідки такої війни чиновників з бізнесом будуть вкрай негативними для економіки, їх відчує по своїй кишені кожен українець. Зменшення нашої пропозиції на внутрішньому ринку може призвести до подальшого зростання цін завдяки безглуздим і шкідливим для економіки країни діям високопосадовців НАБУ», – заявив операційний директор «Авангарду».

Нагадаємо, що акціонер агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк заявляв в інтерв’ю, що головною причиною тиску на його підприємства є особиста помста директора НАБУ Артема Ситника. Ситник визнаний судом винним у корупції і був внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком сторони обвинувачення в суді над Ситником був радник сестри Олега Бахматюка.