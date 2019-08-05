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    Економіка та фінанси

    Ціна на нафту впала нижче $60 за барель

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    Ф'ючерси на Brent на лондонській біржі впали до $ 59,91 за барель - Ціна на нафту впала нижче $60 за барель
    Ф'ючерси на Brent на лондонській біржі впали до $ 59,91 за барель

    Спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $ 5,15 на користь Brent

    Світові ціни на нафту еталонних марок знижуються на тлі нового витка торгової війни між США і Китаєм.

    Про це свідчать дані торгів увечері в понеділок, 5 серпня.

    Так, за станом на 20:30 за Києвом жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures впали на $ 1,99 (3,20%) - до $ 59,91 за барель.

    Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень в електронній сесії на нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшала на $ 0,90 (1,62%) - до $ 54,76 за барель.

    Таким чином, спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $ 5,15 на користь Brent.

     «Чорне золото» дешевшає на тлі поновлення побоювань щодо зростання світової економіки після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести нові мита на товари з Китаю. Цей крок може обмежити попит на сировину для двох найбільших споживачів нафти у світі.

    Джерело: Кореспондент.net

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