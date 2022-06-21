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    Події в Україні

    Збитки на понад 20 млн: начальник ЗСУ постане перед судом

    Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ обвинувачується в умисній розтраті чужого майна&nbsp; - Збитки на понад 20 млн: начальник ЗСУ постане перед судом
    Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ обвинувачується в умисній розтраті чужого майна 
    фото з відкритих джерел

    Обвинувальний акт скеровано до суду

    Слідчі завершили досудове розслідування відносно колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Обвинувальний акт скеровано до суду.

    Встановлено, що у листопаді-грудні 2018 року відбулися чотири тендери на придбання житла для військових, які були проведені з суттєвими порушеннями.

    Колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України уклав з комерційною структурою договори на закупівлю 63 квартир у Харкові для військовослужбовців за бюджетні кошти за свідомо завищеною ціною.

    Внаслідок дій зловмисника Міністерству оборони України завдано матеріальну шкоду в сумі 21 млн 491 тис. грн.

    Таким чином, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України обвинувачується в умисній розтраті чужого майна через зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

    Раніше повідомлялося, що ДБР викликає частину нардепів на допит. Також Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві оголосило підозру так званому «міністру юстиції «ДНР» Юрію Сіроватку за співпрацю з державою-агресором і її окупаційною адміністрацією

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Офіс Генерального прокурора допит розслідування Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Збитки на понад 20 млн: начальник ЗСУ постане перед судом