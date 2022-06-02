Збитки на понад 6 млн грн: на Одещині керівник підприємства піде під суд

На рахунки підприємця було незаконно перераховано кошти, які виділені з державного бюджету

В Одеській області керівник одного з комерційних підприємств піде під суд, за те що присвоїв бюджетні кошт, виділеними на будівництво оздоровчого комплексу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з комерційних підприємств, якого обвинувачено у заволодінні бюджетними грошовими коштами, виділеними МО України для будівництва фізично-оздоровчого комплексу для військовослужбовців на території Одеської області (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України)», –йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що упродовж 2018 року керівник підприємства до офіційних документів – актів приймання виконаних робіт вносив недостовірні відомості про завищення обсягів підрядних робіт, які фактично підприємством не виконувались.

На підставі цього на його рахунок було незаконно перераховано грошові кошти, які виділені з державного бюджету, чим завдано шкоду економічним інтересам держави на суму понад 6 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

та з конфіскацією майна.