«Пакунки малюка» почали доставляти у регіони

«Пакунки малюка» доставлено до закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

До кінця січня натуральну допомогу для батьків новонароджених мають отримати в усіх областях

Міністерство соціальної політики заявляє, що до кінця січня натуральну допомогу для батьків новонароджених ‒ «пакунки малюка» ‒ буде доставлено в усі регіони України. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

«Пакунки малюка» доставлено до закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва», ‒ поінформували у пресслужбі міністерства.

Зазначено, що до кінця січня «пакунки малюка» будуть доставлені в усі регіони України.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Україні відновили видачу «пакунків малюка».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України» про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідний закон Верховна рада ухвалила 30 вересня.