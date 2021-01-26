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    «Пакунки малюка» почали доставляти у регіони

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    &laquo;Пакунки малюка&raquo; доставлено до закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення - «Пакунки малюка» почали доставляти у регіони
    «Пакунки малюка» доставлено до закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
    Фото з відкритих джерел

    До кінця січня натуральну допомогу для батьків новонароджених мають отримати в усіх областях

    Міністерство соціальної політики заявляє, що до кінця січня натуральну допомогу для батьків новонароджених ‒ «пакунки малюка» ‒ буде доставлено в усі регіони України. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

    «Пакунки малюка» доставлено до закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва», ‒ поінформували у пресслужбі міністерства.

    Зазначено, що до кінця січня «пакунки малюка» будуть доставлені в усі регіони України.

    Нагадаємо, у жовтні минулого року в Україні відновили видачу «пакунків малюка».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України» про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідний закон Верховна рада ухвалила 30 вересня.

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    Теги: міністр Міністерство соціальної політики закон ціни немовля пологи населення
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