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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту сягають майже $65

    Ф'ючерси на нафту з постачанням у лютому трохи знизилися
    У п'ятницю, 22 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 64,75 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,17 долара за барель, втративши 0,33%. Як
    • Вчора, 08:58
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    Видобуток нафти
    Видобуток нафти

    Ф'ючерси на нафту з постачанням у лютому трохи знизилися

    У п'ятницю, 22 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 64,75 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

    При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,17 долара за барель, втративши 0,33%.

    Як повідомлялося, ціни на нафту ростуть в понеділок на тлі закриття північноморського трубопроводу Forties і ознак можливого уповільнення зростання нафтовидобутку в США.

    20 грудня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому зросли в ціні до 63,95 долара за барель.

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