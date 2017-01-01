Ціни на нафту сягають майже $65

Ф'ючерси на нафту з постачанням у лютому трохи знизилися

У п'ятницю, 22 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 64,75 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,17 долара за барель, втративши 0,33%. Як



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Ф'ючерси на нафту з постачанням у лютому трохи знизилися

У п'ятницю, 22 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 64,75 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,17 долара за барель, втративши 0,33%.

Як повідомлялося, ціни на нафту ростуть в понеділок на тлі закриття північноморського трубопроводу Forties і ознак можливого уповільнення зростання нафтовидобутку в США.

20 грудня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому зросли в ціні до 63,95 долара за барель.