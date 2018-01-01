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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту знову повзуть вгору

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%
    У понеділок, 22 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 68,80 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%. [READ_MORE] При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,51 долара за барель, додавши
    • Сьогодні, 08:27
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    На нафтовому ринку спостерігається коливання цін
    На нафтовому ринку спостерігається коливання цін

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%

    У понеділок, 22 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 68,80 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%.

    При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,51 долара за барель, додавши 0,22%.

    Як повідомлялося, 15 січня ціни на нафту зросли до 69,97 долара за барель. Але протягом останнього тижня вартість чорного золота трохи знизилася.

    Раніше представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах. 

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