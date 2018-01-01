Ціни на нафту знову повзуть вгору

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%

У понеділок, 22 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 68,80 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%. [READ_MORE] При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,51 долара за барель, додавши



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На нафтовому ринку спостерігається коливання цін

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%

У понеділок, 22 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли в ціні до 68,80 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,28%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,51 долара за барель, додавши 0,22%.

Як повідомлялося, 15 січня ціни на нафту зросли до 69,97 долара за барель. Але протягом останнього тижня вартість чорного золота трохи знизилася.

Раніше представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.