Ціни на українських АЗС сьогодні



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Газ для автомобілів коштує у середньому 11,77 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 11,15 грн, максимальна - 12,39 грн

Дизельне пальне та бензин залишилися незмінними, а автогаз за тиждень подешевшав

На українських АЗС сьогодні, 12 жовтня, вранці середні ціни на дизельне пальне та бензин залишилися незмінними, а автогаз за тиждень подешевшав.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що літр бензину категорії А-95 коштує у середньому 29,04 грн. Залежно від заправок, ціна на паливо коливається від 26,59 грн до 31,49 грн.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 27,43 грн. Ціни на АЗС відрізняються від 24,95 грн до 29,90 грн.

Газ для автомобілів коштує у середньому 11,77 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 11,15 грн, максимальна - 12,39 грн.

Раніше експерт розповів, коли Росії загрожує повна втрата дизельного ринку України. Нам радять нарощувати поставки з ЄС та розвивати ринок авто на альтернативних видах пального.