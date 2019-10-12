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    Економіка та фінанси

    Ціни на українських АЗС сьогодні

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    Газ для автомобілів коштує у&nbsp;середньому 11,77&nbsp;грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 11,15&nbsp;грн, максимальна - 12,39&nbsp;грн - Ціни на українських АЗС сьогодні
    Газ для автомобілів коштує у середньому 11,77 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 11,15 грн, максимальна - 12,39 грн

    Дизельне пальне та бензин залишилися незмінними, а автогаз за тиждень подешевшав

    На українських АЗС сьогодні, 12 жовтня, вранці середні ціни на дизельне пальне та бензин залишилися незмінними, а автогаз за тиждень подешевшав.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що літр бензину категорії А-95 коштує у середньому 29,04 грн. Залежно від заправок, ціна на паливо коливається від 26,59 грн до 31,49 грн.

    Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 27,43 грн. Ціни на АЗС відрізняються від 24,95 грн до 29,90 грн.

    Газ для автомобілів коштує у середньому 11,77 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 11,15 грн, максимальна - 12,39 грн.

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    Раніше експерт розповів, коли Росії загрожує повна втрата дизельного ринку України. Нам радять нарощувати поставки з ЄС та розвивати ринок авто на альтернативних видах пального.

    ЄС газ бензин ринок ціни АЗС пальне
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