Закарпатці з початку року скоротили борг за газ на третину



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Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить близько 47 млн грн

Станом на початок жовтня закарпатці заборгували за спожитий газ 875 мільйонів гривень. Порівняно з початком року, коли він становив 1 млрд 225 млн грн, заборгованість закарпатців зменшилася на третину.

«До покращення рівня розрахунків призвело, у першу чергу, те, що з боржниками проведено роз’яснювальну роботу. В тому числі проведено відключення близько 3000 споживачів, які мали суттєву заборгованість», — пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Загалом, порівняно з 9 місяцями минулого року, кількість відключень збільшилася удвічі. Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить близько 47 млн грн.

Наявність заборгованості є перешкодою в отриманні субсидії на новий опалювальний період, який стартує 16 жовтня. Споживачі, які за місцем проживання чи реєстрації до 1 грудня звернуться до управління праці та соціального захисту населення, матимуть право на отримання субсидії, починаючи з жовтня поточного року. У випадку звернення після 1 грудня — з часу звернення.

Як повідомили у товаристві, найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району.