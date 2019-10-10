«Хмельницькгаз» відкрив сьомий Центр обслуговування клієнтів новини компаній



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Сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість клієнтам зекономити час

02 жовтня 2019 року для понад восьми тисяч споживачів природного газу Ізяслава та Ізяславського району запрацював новий сучасний Центр обслуговування клієнтів, який став уже сьомим у Хмельницькій області.

За три роки газорозподільна компанія відкрила сім центрів обслуговування клієнтів в обласному центрі та найбільших райцентрах регіону. Хмельниччина стала однією з перших областей в Україні, де майже 80% споживачів газу отримують послуги в сучасних центрах обслуговування клієнтів за місцем проживання.

«З кожним роком «Хмельницькгаз» стає ще більш клієнтоорієнтованою та сервісною компанією, - інформує голова правління АТ «Хмельницькгаз» Михайло Юрченко. - Тож відкриття вже сьомого центру обслуговування споживачів газу на Хмельниччині – подія, важлива як для нас, газовиків, так і для споживачів. Адже десятки років ми прагнули удосконалювати клієнтський сервіс та привести його у відповідність до світових стандартів та вимог і нам це вдається».

Цілий ряд нововведень реалізовано в Ізяславському центрі обслуговування клієнтів: допомога фахівців у користуванні новими сучасними онлайн-сервісами, реєстрація в Особистому кабінеті, фахові консультації менеджерів тощо. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

«У наших центрах обслуговування клієнтів нам вдається поєднувати у просторих приміщеннях увесь спектр послуг: від розрахунків за газ до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - інформує начальник управління клієнтського сервісу АТ «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. - Крім того, завдяки досконалості даного проекту, ми повністю анулювали колишні черги. А ще – створили споживачам комфортні умови перебування, що задовольняє усі потреби, особливо клієнтів поважного віку».

Сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі усіх нововведень на газовому ринку країни.