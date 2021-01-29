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    Економіка та фінанси

    Цього року працівники можуть вільно обирати банк для отримання зарплати

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    Право працівника обирати банк для зарплати досі не реалізовувалось - Цього року працівники можуть вільно обирати банк для отримання зарплати
    Право працівника обирати банк для зарплати досі не реалізовувалось
    Фото з відкритих джерел

    Для зміни банку працівнику достатньо повідомити роботодавцеві номер рахунку у форматі IBAN

    Із 2021 року працівник може самостійно обирати банк для отримання заробітної плати, як то передбачено законодавством про оплату праці. Так, набули чинності зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

    Європейська Бізнес Асоціація нагадує, що після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі, рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором. Таким чином, для того, щоб отримувати заробітну плату на бажаний рахунок, працівнику достатньо повідомити роботодавцеві номер рахунку у форматі IBAN, який видається у банку при відкритті рахунку.

    Водночас, за інформацією компаній-членів Асоціації, на практиці таке право працівника практично не реалізовувалось. Однією з причин досі була технічна необхідність у наданні регулятором додаткового часу банкам та роботодавцям для доопрацювання своїх автоматизованих систем і програмно-технічних комплексів. Ще одним зі стримуючих факторів для роботодавців у забезпеченні реалізації права працівника на вільне обрання рахунку, залишається обов’язок щодо оплати послуг з переказу коштів за рахунок роботодавця.

    Європейська Бізнес Асоціація продовжує комунікацію з відповідними органами державної влади з метою забезпечення повноцінної практичної реалізації права працівника на вільне обрання банку для отримання заробітної плати. Зокрема, важливо, аби кожен працівник мав право вільно обирати банк і ця норма мала обов’язковий характер – відповідно до  закону «Про оплату праці», де йдеться про те, що забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою (тобто, обирати зарплатий банк). 

    Для цього Асоціація пропонує доповнити статтю 24 закону України «Про оплату праці» положенням такого змісту: «Працівник має право вільно обрати установу банку для виплати заробітної плати», а статтю 25 положенням такого змісту: «Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно обирати установу банку для виплати заробітної плати».

    Разом з цим, пропонується розглянути можливість передбачення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за недотримання роботодавцями зазначених вимог. У жовтні 2020 року ЄБА отримано лист Мінекономіки про підтримку пропозицій Асоціації щодо вдосконалення законодавства про працю в рамках реалізації програми діяльності уряду.

    Тож бізнес-спільнота підтримує позицію НБУ, яка полягає в тому, що належне врегулювання цього питання дозволить уникати конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником, стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг.

    Теги: банки зарплата Мінекономіки бізнес фінанси НБУ
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