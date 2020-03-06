Цього року закарпатцям замінятимуть лічильники за рахунок «Закарпатгазу» новини компаній



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Минулого року закарпатцям замінили майже 11,5 тис. лічильників

У 2020 році на Закарпатті планують повірити 23 тисячі лічильників. За перші 2 місяці підприємство виконало понад 15% від річного плану з повірки лічильників.

Минулого року закарпатцям замінили майже 11,5 тисячі лічильників, з яких за кошти підприємства – майже 2,5 тисячі. У поточному році всі лічильники, які потребуватимуть заміни і у яких не буде виявлено втручання з боку споживачів, замінятимуть за рахунок АТ «Закарпатгаз».

Гроші на повірку, ремонт та заміну лічильників закладаються у тарифі на розподіл, який з цього року споживачі оплачують окремо від вартості об’ємів спожитого газу. Цьогоріч на це передбачено 13,3 млн гривень.

«Якщо прилад обліку працює некоректно через зношеність чи з певних технічних, незалежних від споживача причин, новий лічильник ми встановимо за рахунок компанії», – зазначив технічний директор АТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

Безкоштовною для населення є і послуга періодичної повірки.

Якщо за її результатами в роботі лічильника не виявлено жодних порушень та метрологічних відхилень, то прилад визнається придатним та повертається споживачу разом з документом, який це підтверджує. У випадку виявлення факту втручання у роботу лічильника, споживачу доведеться не тільки оплатити послугу зі зняття та встановлення приладу, а й компенсувати вартість необлікованого через порушення об’єму природного газу.

Окрім компенсації вартості природного газу на зловмисників чекає ще й кримінальна відповідальність, адже такі дії кваліфікуються як кримінальне правопорушення. Відповідно до ст.185 Кримінального кодексу України максимальна міра покарання можлива за таке правопорушення – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.