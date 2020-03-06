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    Затори гарантовано: на Південному мосту обмежено рух

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    Фахівці ремонтуватимуть старі деформаційні шви на мосту - Затори гарантовано: на Південному мосту обмежено рух
    Фахівці ремонтуватимуть старі деформаційні шви на мосту

    Рух буде ускладнено до ранку суботи

    На Південному мосту частково обмежено рух із 22:00 5 березня до 5:00 7 березня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зазначається, що на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви. Фахівці КП «Київавтошляхміст» проведуть відновлювальні роботи.

    Роботи проводитимуть у напрямку проспекту Бажана. Рух буде частково обмежено.

    «Ремонт починають вночі. У темну пору заплановано виконати значний обсяг робіт», - додали у Київавтодорі.

    Дорожники перепрошують за незручності.

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    Як повідомлялося, на проспекті Степана Бандери у Києві розпочинається наступний етап капітального ремонту. У зв’язку з цим із 8 березня до 26 квітня буде частково обмежено рух на просп. Степана Бандери.

    Із 7 березня до 31 травня на частині вулиці Пушкінської у центрі Києва перекриють рух у зв’язку із капітальним ремонтом.

    Також завдяки сприятливим погодним умовам столичні дорожники розпочали поточні ремонти тротуарів.

    Київ ремонт Київавтодор міст
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