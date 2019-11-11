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    «Нафтогаз» домігся арешту євробондів «Газпрому» в Японії

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    &laquo;Нафтогаз&raquo; домігся арешту стосовно SPV-компанії для випуску єврооблігацій російського монополіста в японських єнах - «Нафтогаз» домігся арешту євробондів «Газпрому» в Японії
    «Нафтогаз» домігся арешту стосовно SPV-компанії для випуску єврооблігацій російського монополіста в японських єнах

    Рахунки арештовані в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу

    НАК «Нафтогаз України» домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital, яка випустила євробонди російського «Газпрому» в японських ієнах

    Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

    Зазначається, що «Нафтогаз» домігся арешту стосовно SPV-компанії для випуску єврооблігацій російського монополіста в японських єнах - GazAsia Capital S.A.

    Рахунки арештовані в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Йдеться про рішення суду щодо боргу «Газпрому» перед «Нафтогазом» майже на $3 млрд.

    «Якщо «Газпром» ще деякий час буде ігнорувати рішення міжнародного арбітражу, грати в нєсознанку і не помічати арешти своїх активів, то єдиною його надією залишаться державні дотації», - зазначили у компанії.

    Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

    Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

    Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

    28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

    газ економіка Нафтогаз України Японія Газпром транзит фінанси Стокгольмський арбітраж дотації
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