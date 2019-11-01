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    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту

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    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту

    Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення 1891 року

    У Вінниці на вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту.

    Нагадаємо, що згідно з тендером роботи проведуть за 15,5 млн гривень. В тендерній документації зазначено, що роботи планують завершити до кінця грудня поточного року. Тут проводять ремонт даху та фасаду. 

    Серпень 2019 року
    Серпень 2019 року

    В даній будівлі на початку 20 сторіччя розміщувалось Реальне училище. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення 1891 року побудови та рахується охоронним №27М у реєстрі. Нагадаємо, що будівля в якому зараз знаходиться торговельно-економічного інститут до першої світової розміщувалося Реальне училище, яке було побудовано в 1889 році на власні кошти Цаля Вайнштейна. 

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    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту
    На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту

    Наразі будівельники провели реставрацію у більшій частині будівлі. Зараз проводиться ремонт головного входу до будівлі. Також було замінено декілька вікон на пластикові. 

    Джерело: vn.presspoint.in.ua

    Вінниця ремонт
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