На вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту



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Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення 1891 року

У Вінниці на вулиці Соборній реставрують фасад та дах торговельно-економічного інституту.

Нагадаємо, що згідно з тендером роботи проведуть за 15,5 млн гривень. В тендерній документації зазначено, що роботи планують завершити до кінця грудня поточного року. Тут проводять ремонт даху та фасаду.

Серпень 2019 року

В даній будівлі на початку 20 сторіччя розміщувалось Реальне училище. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення 1891 року побудови та рахується охоронним №27М у реєстрі. Нагадаємо, що будівля в якому зараз знаходиться торговельно-економічного інститут до першої світової розміщувалося Реальне училище, яке було побудовано в 1889 році на власні кошти Цаля Вайнштейна.

Наразі будівельники провели реставрацію у більшій частині будівлі. Зараз проводиться ремонт головного входу до будівлі. Також було замінено декілька вікон на пластикові.

Джерело: vn.presspoint.in.ua