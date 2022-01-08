Цьогоріч зарплати освітян зростуть, але не для всіх

В Україні встановили розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти

Деякі вчителі у 2022 році отримуватимуть більше

У 2022 році педагоги можуть розраховувати на зростання заробітків. Однак зростання виплат стосуватиметься не всіх. У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться. Відповідне рішення опублікували на Урядовому порталі.

На 10% зросте зарплата:

у педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% зросте зарплата:

у педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

На 25% зросте зарплата:

у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

На 30% зросте зарплата:

у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Доплати також зростуть і за класне керівництво:

На 20% більше від окладу отримуватимуть вчителі 1-4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти. На 25% більше від окладу отримуватимуть вчителі 5-11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти. На 20% більше отримуватимуть викладачі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Нагадаємо, зарплата вчителів на 13% нижча, ніж середня в Україні.

Раніше стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння.

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