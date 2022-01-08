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    Економіка та фінанси

    Цьогоріч зарплати освітян зростуть, але не для всіх

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    В Україні встановили розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти - Цьогоріч зарплати освітян зростуть, але не для всіх
    В Україні встановили розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти
    фото з відкритих джерел

    Деякі вчителі у 2022 році отримуватимуть більше

    У 2022 році педагоги можуть розраховувати на зростання заробітків. Однак зростання виплат стосуватиметься не всіх. У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться. Відповідне рішення опублікували на Урядовому порталі.

    На 10% зросте зарплата:

    • у педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
    • педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
    • педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;
    • педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.

    На 20% зросте зарплата:

    • у педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

    На 25% зросте зарплата:

    • у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

    На 30% зросте зарплата:

    • у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

    Доплати також зростуть і за класне керівництво:

    1. На 20% більше від окладу отримуватимуть вчителі 1-4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти.
    2. На 25% більше від окладу отримуватимуть вчителі 5-11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти.
    3. На 20% більше отримуватимуть викладачі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

    Нагадаємо, зарплата вчителів на 13% нижча, ніж середня в Україні.

    Раніше стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння.

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    Теги: зарплата гроші вчитель
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    Цьогоріч зарплати освітян зростуть, але не для всіх