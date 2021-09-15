ДАБІ ліквідовано. Від завтра в Україні запрацює нова будівельна інспекція

16 вересня буде запущено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка стане заміною ДАБІ

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган. Про це йшлося на брифінгу міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова за підсумками засідання Кабміну.

За словами міністра, завтра буде запущено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка стане заміною ДАБІ.

«Я дуже радий констатувати, що сьогодні рішенням уряду ДАБІ припиняє свою діяльність. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу. Відсьогодні ДАБІ вже не існує», – оголосив Чернишов.

Міністр також наголосив, що працівники ДАБІ не увійшли до складу нової інспекції.

ДІАМ було створено у грудні 2020 року постановою Кабінету міністрів України №1340.

1 вересня призначено на посади 198 працівників (необхідний мінімум для запуску роботи інспекції).

Семен Кривонос є головою Державної інспекції архітектури та містобудування України

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня 309 голосами прийняла в першому читанні законопроєкт (№5655) про реформування сфери містобудування, яким по суті позбавляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) функцій, які пов'язували з корупцією. Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.

У лютому ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», – йдеться у повідомленні. Того ж дня Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Галіцина. Уряд також визнав таким, що втратило дію, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.

Крім того, екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук. За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили три повістки. Він зазначав, що справа стосується «підробки диплома, якої не було».