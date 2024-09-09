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НБУ створить реєстри скомпрометованих банківських карток та неблагонадійних торговців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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НБУ створить реєстри скомпрометованих банківських карток та неблагонадійних торговців
НБУ та більшість банків активно борються з «дропами»
фото з відкритих джерел

НБУ радить банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті

Упродовж наступного місяця в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі - реєстр неблагонадійних торговців. Це потрібно для боротьби з ухилянням від сплати податків. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, інформує пресслужба НБУ.

Під час зустрічі з керівниками 30 найбільших банків, голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що з 1 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 тис. грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», – сказав Пишний.

Узгоджений ліміт для всіх банків

Олійник зазначив, що НБУ та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не заважають таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

За його словами, НБУ радить банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший.

Також Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями.

Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які НБУ опрацює та дасть відповідні рекомендації, повідомили в пресслужбі НБУ.

Нагадаємо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Про це повідомляє Національний банк. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку. Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

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Теги: бюджет Андрій Пишний Дмитро Олійник реєстр НБУ карткові перекази

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