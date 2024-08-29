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Нацбанк увів обмеження для бізнесу на готівкові перекази від фізосіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк увів обмеження для бізнесу на готівкові перекази від фізосіб
Обмеження для бізнесу стосуються звичайних громадян
фото з відкритих джерел

Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку

Починаючи з 29 серпні, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Про це повідомляє Національний банк.

Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку.

«Надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання», – йдеться у повідомленні.

Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося. Фізособи можуть розраховуватися з підприємцями за надані послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнеться більшості українців.

Зазначимо, інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це штрафу.

Як повідомлялося, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

Теги: Національний банк бізнес НБУ гроші

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