У Києві обмежать рух Кільцевою дорогою

Рух буде обмежено на 10 днів

На 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою у Києві. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть до 31 серпня. В цей період на Кільцевій дорозі влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

На 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою у Києві

Роботи триватимуть на ділянці Кільцевої дороги від повороту на м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Рух транспорту організують у дві смуги в кожному напрямку з протилежної сторони.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словам, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.