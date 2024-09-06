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Названо першу десятку українських банків за прибутком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Названо першу десятку українських банків за прибутком
93 млрд грн склав чистий прибуток банків після оподаткування
фото: Національний банк України

На державні банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків

За сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приват припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів. Про це свідчать дані Опендатабот. 

Як зазначається, за даними НБУ, 93 млрд грн склав чистий прибуток після оподаткування. Разом із заробітками росте й податок на прибуток. Так, цьогоріч фінансові установи вже сплатили у 1,8 разів більше податку на прибуток, ніж минулоріч. На Приват припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.

119,44 млрд грн прибутку разом отримали банки в Україні. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік: 97,53 млрд грн. В 1,8 разів цьогоріч зросла сума податку на прибуток – до 25,83 млрд грн. Навіть попри збільшення податків, чистий прибуток все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

АТ Альпарі банк відкликав свою ліцензію за власним бажанням у червні, тож наразі в Україні працює 62 банки. 8 з них отримали збитки.

На топ-10 банків України наразі припадає 86% від сукупного прибутку: 80,13 млрд грн.

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Державні банки

На державні банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків. Стабільно лідує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж минулоріч.

Саме на Приват припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни. Витрати банку на податки виросли у 1,5 рази та склали 12,13 млрд грн. Загалом п'ять із шести державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки склали 14,6 млрд грн.

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Банки з іноземним капіталом

21,4 млрд грн заробили банки з іноземним капіталом. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 разів цьогоріч та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період минулоріч. Витрати на податки Райффайзен Банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

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Банки з приватним капіталом

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% – до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі: до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ – 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за перші п'ять місяців 2024 року українські банки продемонстрували вражаючі фінансові результати, попри збільшення податку на прибуток. 63 банки країни сукупно заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теги: Національний банк податки гроші НБУ банк

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