Банки штрафуватимуть клієнтів за порушення фінмоніторингу? НБУ зробив заяву

У разі порушення фінмоніторингу, банк може розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування

Банки не мають права застосовувати до українців штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу

Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що за порушення фінмоніторингу банки нібито штрафуватимуть клієнтів на 20% від суми коштів, які зберігаються на їхніх банківських рахунках.

Пресслужба Нацбанку наголошує, законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це штрафу.

«Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу», – йдеться в повідомленні

Водночас закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

«У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції», – зазначає НБУ.

Нацбанк зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнеться більшості українців.

Як повідомлялося, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.