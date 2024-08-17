Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині запроваджуються перепустки для допуску до прикордоння

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Сумщині запроваджуються перепустки для допуску до прикордоння
Місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку і не повертатися після евакуації
фото з відкритих джерел

Перепустки запроваджують на тлі спроб людей повернутися додому після евакуації

У Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу в прикордонні райони. Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко в ефірі телемарафону.

За словами начальник Сумської МВА, перепустки запроваджують на тлі спроб людей повернутися додому після евакуації.

Окремі жителі намагаються повертатися до рідних домівок. Втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку.

«Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку», – розповів Дрозденко.

Нагадаємо, у звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні. 

Зазначимо, від початку евакуації із Сумської області вдалося вивезти майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба розпочала видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону.

Читайте також: Росія на Сумщині вперше застосувала нові бомби: подробиці
Теги: обмеження Сумщина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У випадку з «простими росіянами» в опитаних найчастіше на думку спадають лайливі слова, а також «нелюди», «зазомбовані», «тупі», «неосвічені», та «звичайні люди»
Як українці ставляться до «простих жителів Росії» – результати дослідження
18 липня, 14:39
На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі
З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів
21 липня, 00:54
До місця загибелі Ірини Фаріон львів'яни несуть квіти
Сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю
20 липня, 15:39
Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення
Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення
1 серпня, 15:22
Подоляк заявив, що Україна має перемогти, але не лише на полі бою
Подоляк прокоментував міжнародну реакцію на події в Курській області
8 серпня, 19:43
Руйнування у Курській області
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
11 серпня, 10:17
Збройні сили перетнули кордон на бронетехніці у районі села Колотилівка Білгородської області
Білгородщина була більш готовою до наступу ЗСУ, ніж Курщина – The Washington Post
16 серпня, 12:42
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
14 серпня, 19:31
Опитування продемонструвало справжнє ставлення американців до Росії
Скільки американців вважають Росію ворогом США: дані опитування
15 серпня, 10:01

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
На Сумщині запроваджуються перепустки для допуску до прикордоння
На Сумщині запроваджуються перепустки для допуску до прикордоння
У Львові під час шоу для дітей стався вибух
У Львові під час шоу для дітей стався вибух
Полонений російський офіцер попросив обміняти його на захисників «Азовсталі»
Полонений російський офіцер попросив обміняти його на захисників «Азовсталі»
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
Скільки військ треба РФ, щоб відбити Курщину: аналіз WSJ
Скільки військ треба РФ, щоб відбити Курщину: аналіз WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
17K
В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку
12K
Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4332
Нацполіція готує «сюрприз» для підозрюваного у вбивстві Фаріон
3636
На околицях Києва пролунали вибухи

Новини

Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua