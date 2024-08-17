На Сумщині запроваджуються перепустки для допуску до прикордоння

Місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку і не повертатися після евакуації

Перепустки запроваджують на тлі спроб людей повернутися додому після евакуації

У Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу в прикордонні райони. Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко в ефірі телемарафону.

За словами начальник Сумської МВА, перепустки запроваджують на тлі спроб людей повернутися додому після евакуації.

Окремі жителі намагаються повертатися до рідних домівок. Втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку.

«Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку», – розповів Дрозденко.

Нагадаємо, у звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

Зазначимо, від початку евакуації із Сумської області вдалося вивезти майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба розпочала видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону.