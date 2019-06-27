Депутат розповів, який шок пережили представники НБУ, коли потрапили до ПриватБанку



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На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit Приватбанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних шахрайських дій протягом десяти років до націоналізації

За версією Коломойського, він святий і нічого ніколи не крав, - Різаненко

Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, що після того, як представники Нацбанку потрапили в ПриватБанк у 2016 році і отримали доступ до документів, то у них був шок.

«Вони з'ясували, що 90–95% кредитів роздані пов'язаним особам або фірмам-пустишкам, які не мали нічого», - сказав Різаненко.

При цьому, за версією Коломойського, він святий і нічого ніколи не крав, однак його банк на той момент «був гігантським пилососом».

«Всі ресурси, які він залучав, йшли виключно юрособам, пов'язаним з паном Коломойським. Ви хоч десь чули про те, що ПриватБанк фінансував якісь великі компанії, що належать третім особам? Ви десь знайдете прес-релізи, де б цей банк хизувався такими угодами з великими компаніями, наприклад, державними? Не було такого ніколи в історії банку», - стверджує Різаненко.

За його словами, за міжнародною звітністю компанії Pricewaterhouse, «кредити пов'язаним особам начебто не перевищували 5%, але в аналітиці у цій же звітності вказувалось, що 30% чи 40% всіх наданих ПриватБанком кредитів – це феросплавний та нафтопереробний бізнес, що належить Коломойському.

Нагадаємо, Верховний суд відхилив скаргу Коломойського щодо «Приватбанку». Касаційна скарга Ігоря Коломойського стосувалася заборони Національному банку, Міністерству фінансів, «Приватбанку» та їх консультантам виконувати умови будь-яких договорів, що стосуються Коломойського.

Зазначимо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit Приватбанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку щонайменше на $5,5 млрд.

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