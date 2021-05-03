Депутати лобіюють зниження акцизів на тютюн електронного нагрівання, – експерт

Красовський: «Тютюновим компаніям надзвичайно вигідно продавати стіки, бо прибуток на них набагато більший, ніж на цигарках»

Від зниження акцизу державний бюджет недоотримає значну суму коштів

Зниження акцизу на тютюновмісні продукти для електронного нагрівання призведе до суттєвих втрат бюджету та зростання тютюнопаління серед підлітків, які втрачатимуть здоров’я. Про це заявив директор Інформцентра з проблем алкоголя и наркотиків Костянтин Красовський.

На думку експерта, ініціатива депутатів знизити акциз на тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕН) пролобійована тютюновими компаніями, які прагнуть збільшити споживання своєї продукції і отримати більше прибутків.

«Напевне пану Арахамії (лідер фракції «Слуга народу», член Податкового комітету ВР - ред.) представники транснаціональної компанії «Філіп Морріс» надали якісь аргументи. Напевне зеленого кольору», – сказав Красовський.

Експерт пояснив, ТВЕНи коштують дорого, але частка тютюну в них значно менша, ніж в звичайних цигарках, що робить їх виробництво та продаж надзвичайно вигідним для компаній.

«Зараз в кіоску пачка стіків 20 штук коштує 60 грн. Але в стіку всього 300 мг тютюну, а в звичайній сигареті десь 700-800 мг. Тобто в сигареті тютюну в три рази більше, а безподаткова частка практично та ж сама. Тютюновим компаніям надзвичайно вигідно продавати їх, бо прибуток на цих стіках набагато більший», – пояснив Красовський.

Він також наголосив: від зниження акцизу державний бюджет недоотримає значну суму коштів. Проте значно вищою ціною такого рішення депутатів є здоров’я українців, які споживатимуть більше тютюнових виробів. «Якщо буде це прийнято, Україна реально втратить гроші. І люди будуть більше вживати цих тютюнових виробів і в результаті більше хворіти і вмирати», – зазначив Красовський.

Причому в зоні найбільшого ризику, на думку експерта, є підлітки, для яких здешевлення тютюнових виробів зробить їх більш доступними. «Якщо людині багато років, то йому не важливо, скільки коштує пачка – 50 чи 60 грн. А от для підлітків, це має значення. Тому підвищення акцизів реально зменшує споживання в першу чергу через підлітків, у яких обмежені фінансові ресурси», – пояснив Красовський.

Нагадаємо, в лютому за зверненням народного депутата України Давида Арахамії та Данила Гетманцева Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вніс поправку у законопроєкт №4278 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)», якою на 30% знижується акциз на ТВЕН.

Економічний експерт Олег Пендзин, коментуючи це рішення, заявив, що вибіркове зниження податків для окремих галузей – це лобізм інтересів конкретних компаній, який порушує європейські домовленості України.