Держаудитслужба: громади освоїли лише половину коштів, виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії за попередні два роки

Глава Держаудитслужби оприлюднила деталі аудиту Міністерства розвитку громад та територій

Державна аудиторська служба України у 2025 році завершила фінансовий аудит Міністерства розвитку громад та територій, відповідального за реалізацію бюджетних програм з ліквідації наслідків агресії РФ у 2022-2024 роках. Аудит виявив низку порушень, зокрема, у наданні компенсацій за програмою «єВідновлення». Так, з-понад 17 млрд грн субвенції, виділеної місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків збройної агресії за 2023-2024 роки, було освоєно лише 51,8%. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Басалаєва додала, що у 2023 році із 336 запланованих проєктів завершили лише 73. У минулому, 2024 році, з 186 об’єктів завершено 96.

За словами Алли Басалаєвої, серед основних проблем, що перешкоджали освоєнню коштів, – незадовільна якість або відсутність проєктно-кошторисної документації, порушення під час закупівель. Також бракувало фахівців у підрядних організаціях та вплив бойових дій.

Під час аудиту фахівці відзначили неналежний рівень реалізації проєктів. Наприклад, у селищі Бородянка за два роки не завершили жодного об’єкта. Також було зафіксовано, що вартість квадратного метра житла у цьому селищі Київської області майже не відрізняється від цін на первинному ринку в Києві. Держаудитслужба зафіксувала низький рівень управління, відсутність відповідальності та контролю.

В селі Посад-Покровське із 392 об’єктів завершено лише два, і один здано в експлуатацію.

«Безумовно, ми хочемо вже зосередити увагу на тому, аби при прийнятті наступних рішень уряду уникали тих проблем, про які вже знаємо і які треба «пролікувати». І можу сказати, що наші висновки та рекомендації були схвально сприйняті командою Міністерства розвитку громад та територій», – додала Алла Басалаєва.

Нагадаємо, раніше Державна аудиторська служба України провела перевірку бюджетної програми з модернізації закладів професійно-технічної освіти, яка фінансується коштом Ukraine Facility. Аудитори виявили, що із 88 запланованих навчально-практичних центрів (НПЦ) у 2024 році фактично запрацювали лише шість.