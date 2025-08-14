Держаудитслужба виявила провал програми з модернізації «технікумів»

З 88 модернізованих «технікумів» за пів мільярда євро запрацювали лише шість – Держаудитслужба

Державна аудиторська служба України провела перевірку бюджетної програми з модернізації закладів професійно-технічної освіти, яка фінансується коштом Ukraine Facility. Аудитори виявили, що із 88 запланованих навчально-практичних центрів (НПЦ) у 2024 році фактично запрацювали лише шість. На реалізацію цієї програми було спрямовано 549 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Реформування закладів профтехосвіти мало на меті створити сучасні центри, які забезпечили б учнів актуальними знаннями. Крім того, ці центри мали стати базами для перепідготовки дорослого населення, зокрема ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та безробітних, для повоєнного відновлення країни.

Аудитори встановили, що причиною провалу стало неефективне планування, недотримання умов співфінансування та інфраструктурна неготовність закладів. Також були виявлені системні недоліки у процедурах закупівель.

Так у Запорізькому політехнічному центрі за кошти європейської допомоги (понад 0,5 млн грн) було придбано аналогове вимірювальне обладнання, виготовлене ще у 1986–1987 роках в СРСР.

Аудитори зазначають, що у Черкаській області двоє ФОПів недопоставили обладнання на суму 616 тис. грн, а те, що надійшло, не відповідало умовам договору.

Також Держаудитслужба повідомляє, що у Запоріжжі, попри високий попит на робітничі професії, кошти спрямували на підготовку перукарів та манікюрників.

За результатами аудиту Держаудитслужба надала рекомендації Міністерству освіти і науки щодо посилення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів. Аудитори закликають впровадити системний моніторинг для проєктів, які фінансуються в рамках інструменту Ukraine Facility.

