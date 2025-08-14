РФ пошкодила або знищила житло: алгоритм отримання компенсації від КМДА

В КМДА розповіли, як діяти для отримання компенсації у випадку пошкодження або руйнації житла

За пошкоджену квартиру кияни можуть отримати до 350 тис. грн, а за приватний будинок до 500 тис. грн

Житло киян продовжує страждати внаслідок російських атак. Тому «Главком» з посиланням на КМДА розповідає, як отримати компенсацію в цьому випадку.

Алгоритм отримання допомоги та компенсації

Як діяти киянам в разі пошкодження або знищення майна після російських атак:

подача заявки на програму «єВідновлення». ЇЇ можна подати через застосунок «Дія» або звернувшись до ЦНАПу за місцем проживання;

обстеження пошкодженого житла. Протягом місяця після подачі заявки комісія районної держадміністрації обстежує помешкання. Вона фіксує пошкодження, складає список необхідних робіт та визначає суму компенсації.

Розмір компенсації

За зруйноване або знищене майно громадяни можуть отримати:

за пошкоджену квартиру – до 350 тис. грн;

за приватний будинок – до 500 тис. грн.

Кошти можна використати виключно на будівельні матеріали та ремонтні роботи.

Терміни використання коштів

Компенсацію за квартиру потрібно витратити протягом одного року. Термін використання компенсації за будинок довший – 18 місяців.

Додаткова допомога

Кияни також можуть:

подати заяву через районні управління соціальної та ветеранської політики на одноразову матеріальну допомогу 10 000 грн;

якщо житло визнано непридатним, виплачується одноразова допомога 40 000 грн на оренду житла.

також до моменту відновлення житла надається щомісячна допомога на оренду житла у розмірі 20 000 грн (максимально протягом 1 року).

Заступниця директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Лариса Жилик зазначила, що КМДА збирає інформацію про всі пошкоджені об’єкти, складає план обстеження. Крім цього, комунальне підприємство «Київекспертиза» проводить попереднє обстеження та надає висновки.

Якщо пошкодження значні та зачіпають конструктивні елементи, що впливають на стійкість будівлі, КМДА передає перелік потенційно аварійно небезпечних об’єктів на розгляд Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це необхідно для проведення детального інструментального обстеження пошкоджених будівель. Замовником робіт із відновлення за кошти міського бюджету визначене КП «Житлоінвестбуд–УКБ».

Нагадаємо, 8 серпня російські війська атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років.