Держава забезпечить аграріїв усім необхідним для старту посівної кампанії – міністр інфраструктури

Наше ключове завдання – забезпечити стабільну логістику техніки та запчастин до неї, добрив, пального – Кубраков

Уряд допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками зустрічі з представниками українського аграрного бізнесу.

«Наше ключове завдання – забезпечити стабільну логістику техніки та запчастин до неї, добрив, пального тощо. Усе необхідне для роботи господарств», – підкреслив Кубраков.

Він зазначив, що у деяких господарств є проблеми із лізингодавцями та страховими компаніями. Мінінфраструктури готує вирішення цих питань у кооперації з Мінекономіки та Мінагрополітики.

Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

«Ми переорієнтовуємо експорт аграрної продукції на потужності залізниці. Паралельно підвищуємо загальний рівень контейнеризації вантажної системи Укрзалізниці», – пояснив міністр інфраструктури.

Паралельно Мінінфраструктури посилює співпрацю з World Central Kitchen – неурядовою організацією, яка займається постачанням їжі у регіони, де спостерігається гуманітарна криза. Щодня організація надає постраждалим близько 250 тисяч готових до вживання страв.

«#ChefsForUkraine – це їх волонтерська ініціатива, яка вже працює у 21 місті України. Ми домовились про те, що будемо максимально сприяти їх роботі, зокрема у питанні логістики продовольства», – сказав Кубраков.

У свою чергу митниця має ще більше пришвидшити процеси постачання гуманітарної допомоги в Україну.

«Кожного дня ми стаємо сильнішими, вчимось адаптуватись до нових умов, знаходимо ще більше союзників по всьому світу», – заявив очільник Мінінфраструктури.