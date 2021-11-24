Державні канали закуплять обладнання на 105 млн грн за завищеними цінами

Закупівлі провели за переговорною процедурою без тендерів

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та «UATV») Мінреінтеграції 19 листопада уклало дві угоди з ТОВ «Комтел» про купівлю телевізійної апаратури на загальну суму 105,25 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші».

Згідно з даними, оприлюдненими у системі державних закупівель «Прозорро», до кінця року телекомпанії отримають від постачальника обладнання виробництва компаній «GrassValley», «Evertz», «Lawo», «Riedel» та «Vizrt».

Найменування Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 1 2 7 690 761,84 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 2 2 6 149 720,88 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 3 2 4 188 880,80 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 4 1 2 920 745,04 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 5 1 2 500 949,76 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 6 1 7 841 410,92 Комплект відеокамери GrassValley LDX 92 Premier kit – PKG 7 3 7 403 380,08 Відеосервер GrassValley GVIO-HW-SV-01-HD-CORVID88-SSD960R-4CH-PKG 8 2 653 411,20 Аудіомікшер mc2-36MKII 32 fader 2 2 900 163,48 Панель керування DSP-2312-BASIC-AES3 3 120 851,88 Комутаційний блок A_Stage64 2 695 641,20 Плата HW-PKG-XMIO3 7 490 188,00 Комутатор 7800R4X8-ACS-3G+IG2+3RU 2 240 865,63 Модуль 7825DSK2-LG-HD+CF8G+3RU 1 216 912,47 Панель керування RSP-2318-PRO 2 151 132,44 Панель керування LBP-34e 2 121 336,69 Годинник 1285T 2 42 451,64 Гарнітура PRO (D1/XLR4F) 3 16 159,50 Гарнітура PRO (D2/XLR4F) 1 16 159,50 Гарнітура AIR (D1/XLR4F) 6 11 838,60 Мікрофон МІС-30 5 7 412,04

джерело: Наші гроші

Журналісти-розслідувачі звертають увагу на те, що, зокрема, дві панелі керування Riedel RSP-2318-PRO буде придбано по 151 тис. грн за кожну. При цьому у Німеччині їх можна знайти по 1524 євро, або 46 тис грн., однак ця сума не включає вартості доставки.

Шість гарнітур на одне вухо Riedel AIR (D1/XLR4F) замовили по 11839 грн. У Німеччині вони продаються по 240 євро, або 7195 грн. Це в 1,5 разу дешевше, але без доставки. Постачання обладнання буде оплачене протягом 10 банківських днів.

Варто також зазначити, що закупівлі провели за переговорною процедурою з посиланням на відсутність конкуренції з технічних причин. В обґрунтуванні сказано, що в Україні обладнання згаданих виробників може поставляти та обслуговувати тільки «Комтел».

Київський «Комтел» на чолі з Євгеном Хоменком належить Івану і Дмитру Омелянюкам. «У часи Януковича державний канал «Культура» замовив цій фірмі телевізійну апаратуру за завищеними цінами на 7,40 млн грн., а суд визнав закупівлю правомірною. Інша фірма Омелянюків ТОВ «Комтел Системи мовлення» продавала телеапаратуру каналу «БТБ» («Банківське телебачення»), який запустив Нацбанк під керівництвом Сергія Арбузова», – йдеться в матеріалі.

Варто нагадати, що із січня 2020 року держпідприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» очолює Юлія Островська, яка раніше працювала директоркою із виробництва студії «Квартал 95».

Після створення «Дому» держпідприємство почало освоювати значно більше коштів. Так, цьогоріч воно роздало підрядів на 449,73 млн грн. Окрім нинішньої закупівлі обладнання, найбільші підряди стосувалися виробництва телевізійного продукту.

Нагадаємо, Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України розіграло без тендерів 30 млн грн під виглядом відзначення ювілею незалежності України.

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