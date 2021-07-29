Директор «Прозорро» визнав проблеми системи

За словами Задворного, наразі важко побудувати зв’язок між «Прозорро» та фінансовими службами

На початковому етапі роботи «Прозорро» процедури були надто ускладненими. Наразі однією з проблем системи є те, що важко побудувати зв’язок між нею та фінансовими службами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор «Прозорро» Василь Задворний.

«На жаль, часто аргументам про незручність «Прозорро» бракує будь-яких деталей. От людям просто щось незручно, а ми навіть не розуміємо, що саме. Так, у системі досі є свої проблеми, з якими треба розбиратися: наприклад, спрощена процедура закупівель, яка була запроваджена у квітні 2020 року, у законі була виписана таким чином, що деякі замовники проводили її в середньому по 24 дні. Хоча насправді вона може проходити лише за 6–7 днів. Просто таке формулювання було виписане в законі, що замовники трактували його от таким чином. І чекали по 15–20 днів замість того, щоби провести закупівлю швидко. Тому це формулювання було виправлене, і ці процедури можна спокійно проводити швидше», – розповів Задворний.

Він зазначив, що коли знизили мінімальний поріг вартості закупівель із 200 тис. до 50 тис., то деякі речі державним замовникам стало купувати складніше.

«Щоби спростити їм життя, ми з 2019 року розвиваємо Prozorro Market. Це онлайн-магазин для держави – туди можна просто зайти, усе покласти в кошик і купити в пару кліків. Якщо тобі, умовно кажучи, потрібні три ноутбуки, не треба взагалі писати тендерної документації, самостійно проводити торги…процедура займає в середньому вісім календарних днів», – пояснив гендиректор «Прозорро».

За його словами, наразі важко побудувати зв’язок між «Прозорро» та фінансовими службами, бо і в систему треба завантажувати контракт, і в Державну казначейську службу, і в E-data.

«Це все зайва робота для людей, що займаються закупівлями. Тому зараз ми робимо інтеграцію між усіма цими системами. Також розробляємо проєкт для Антимонопольного комітету, аби оскарження закупівель бізнесом не займало стільки багато часу», – пояснив він.

Також Задворний повідомив, що в Україні ніхто не заперечує необхідності існування електронної системи державних публічних закупівель «Прозорро», але дуже багато охочих обійти її задля власної вигоди. Він прокоментував скандали з витоками даних з системи.

До слова, у «Прозорро» пояснили, навіщо треба звітувати щодо купівлі кількох сосисок.