В Україні пройшли перші земельні аукціони через «Прозорро»
Станом на 8 листопада у системі «Прозорро.Продажі» вже оголошено 510 земельних аукціонів на майже 245 млн грн
Купити чи взяти землю в оренду можна через майданчик «Прозорро.Продажі»
У державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» пройшли перші земельні аукціони, станом на 8 листопада у системі оголошено 510 аукціонів на майже 245 млн грн. Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.
Зазначається, що земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,23 га на аукціоні продала Кам'янка-Бузька міська рада Львівської області.
«У торгах взяли участь три учасники. Переможцем аукціону став Андрій Мазурак, який запропонував найвищу ціну за ділянку. Стартова ціна за землю зросла в понад чотири рази – з 704 тис грн до понад 3 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
«Після торгів переможець має підписати протокол торгів, договір купівлі-продажу та перерахувати організатору гроші за земельну ділянку», – пояснили в «Прозорро.Продажі».
Також 8 листопада на аукціонах здали в оренду на три роки ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,3 га у Дрогобичі. За підсумками торгів вартість річної оренди становить понад 227 тис грн.
«Переможців цих аукціонів привели акредитовані в системі «Прозорро.Продажі» майданчики «Галконтракт» та «Сомгіз» відповідно», – заявили в держкомпанії.
Станом на 8 листопада у системі «Прозорро.Продажі» вже оголошено 510 земельних аукціонів на майже 245 млн грн. З них – 335 аукціонів з оренди та 175 – з продажу. Загальна площа виставлених на аукціонах земельних ділянок становить майже 2,3 тис. га.
У «Прозорро.Продажі» нагадали, що продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу заборонений.
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