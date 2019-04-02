Держбюджет України у березні недоотримав 10% із запланованих доходів



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Податкові надходження у березні поточного року становили 47,533 млрд грн

Згідно з інформацією Держказначейства, доходи держбюджету за січень-березень 2019 року становили 210,507 млрд грн

Доходи державного бюджету України у березні 2019 року становили 85,737 млрд грн, що на 10% менше за плановий показник і на 4,4% більше порівняно з показником за березень-2018. Загальний фонд отримав 77,37 млрд грн - недовиконання щодо плану становило 7,4%.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з інформацією Держказначейства, доходи держбюджету за січень-березень 2019 року становили 210,507 млрд грн, що нижче за план на 4,9% і вище за торішній показник за цей період на 8,7%.

Зокрема, доходи загального фонду держбюджету в січні-березні 2019 року становили 178,19 млрд грн, що на 8,2% менше порівняно з очікуваним показником і на 1,5% більше в річному обчисленні, зазначає ДКСУ.

Держказначейство уточнює, що податкові надходження у березні поточного року становили 47,533 млрд грн, що на 2,3% менше за план. Митниця також перерахувала до держбюджету минулого місяця на 9,6% менше, ніж очікувалося, - 27,554 млрд грн.

Відшкодування ПДВ знизилося до 12,598 млрд грн порівняно з 13,05 млрд грн у лютому-2019, тоді як у березні-2018 цей показник був на рівні 10,096 млрд грн, йдеться в матеріалах ДКСУ.

Загалом березневий план щодо ДФС недовиконано на 5,1%, а проти березня минулого року зростання становило 6,5%, свідчать дані відомства.

Згідно з даними Держказначейства, в січні-березні-2019 надходжень за податками становили 96,493 млрд грн, що на 7,8% нижче за план. Митні надходження за цей період також показали негативний тренд - 9,5% недовиконання плану за загальної суми в 75,638 млрд грн.

План щодо ДФС недовиконано в січні-березні 2019 року на 8,6%.

Доходи місцевих бюджетів у березні 2019 року проти березня минулого року зросли на 9,2% - до 21,54 млрд грн, а надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) збільшилися на 21,8% - до 21,311 млрд грн, зазначає ДКСУ.

Доходи держбюджету України в 2019 році визначені в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн, видатки - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.

До слова, наприкінці березня президент України Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни у державний бюджет України на 2019 рік.