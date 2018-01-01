Держказначейство: з бюджету використали половину «грошей Януковича»
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8 млрд гривень з «грошей Януковича» буде використано в держбюджеті-2018 в якості перехідних залишків
У державному бюджеті 2017 року залишились невикористаними 15,5 мільярда коштів, конфіскованих у оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила глава Держказначейства Тетяна Слюз, пише Liga.net.
«Ми отримали в рамках виконання рішення суду 29,5 млрд гривень, з них до держбюджету минулого року ось внесено 22 млрд. За підсумками року 11 розпорядників бюджетних коштів витратили 14 млрд гривень цих грошей», - повідомила Слюз.
За її словами, 8 млрд гривень з цієї суми буде використано в держбюджеті-2018 в якості перехідних залишків. Призначення решти суми поки не визначили.
Інших надходжень за підсумками розслідувань правоохоронних органів у 2017 році Держскарбниця не фіксувало, зазначила Слюз.
Нагадаємо, минулого тижня про держзраду Віктора Януковича свідчив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки президента України. Він розповів подробиці анексії Криму.
Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідок у справі Януковича в середу, 21 лютого.
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