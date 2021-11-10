Десятеро люстрованих прокурорів отримають 20 млн грн компенсації

Прокурорам, які поновилися на посадах через суди, заплатять із бюджету Антикорупційної прокуратури

Прокурорам, які через суд домоглися відшкодування зарплати за час вимушеного прогулу, оскільки були звільнені за законами «Про очищення влади» та реформ прокуратури, виплатять гроші з бюджету Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідне рішення ухвалили 10 листопада на засіданні уряду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.

Зазначається, що для погашення цієї заборгованості Кабмін забрав у САП 20,1 млн грн. Ці гроші підуть для 10 осіб, які через суд домоглися відшкодування заробітних плат.

Люстрованим прокурорам заплатять з бюджету САП. Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Люстрованим прокурорам заплатять з бюджету САП. Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що звільнені у межах люстрації та прокурорської реформи працівники прокуратури поновлюються на своїх посадах через суди. Прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію. Після поновлення вони отримують великі компенсації, які виплачуються з бюджету Офісу генпрокурора. Генпрокурорка не стала називати суми, але заявила, що вони «жахливі».