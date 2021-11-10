У листопаді найбільше грошей із держбюджету витратили на борги часів Януковича

У 2010-2011 роках на реконструкцію доріг було позичено 900 млн євро у європейських банківських структур

Загальні обсяги виплат є найбільшими за останні роки

Державне казначейство здійснило найбільшу виплату з початку листопада, перерахувавши 738 млн грн для погашення частини боргу по кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 2010 року. Про це повідомляють «Наші гроші».

Ще 176 млн грн були спрямовані на погашення Укравтодором кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 2011 року.

Обидва кредити були отримані за часів Віктора Януковича. ЄБРР тоді позичив Україні 450 млн євро на ремонт доріг M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 та R-02 на ділянках під’їздів до м. Київ. ЄІБ також позичив 450 млн євро на ремонт інших ділянок трас на під’їздах до Києва.

З урахуванням цих проводок, виплати Укравтодору з початку 2018 року до 5 листопада 2021 року склали 30,09 млрд грн.

Цього року видатки на обслуговування кредитів Укравтодору виросли у порівнянні з попередніми роками. Щорічно на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн. За неповний 2021 рік виплати вже вдвічі більші – 12,62 млрд грн.

Зокрема, ще у квітні Укравтодор перерахував «Укрексімбанку» 5,78 млрд грн для погашення облігацій, випущених у 2020 р. Тоді уряд надав Укравтодору державні гарантії щодо погашення облігацій на суму 19,27 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор отримає $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво».

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