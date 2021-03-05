Діджиталізація добралася до Держпродспоживслужби: які функції будуть онлайн

Будуть впроваджені проекти Е-споживач і Е-продукти

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів готується до впровадження проектів цифрової трансформації захисту споживачів (Е-споживач) та цифрової трансформації безпеки харчових продуктів (Е-продукти). Вони є серед 94 проектів, які нещодавно презентував віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, та які планують реалізувати протягом найближчих трьох років. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Співпраця з Мінцифрою в напрямку діджиталізації процесів та впровадження сучасних електронних сервісів є важливим напрямком нашої роботи. Адже це прозорість та зручність для користувачів, – зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

У проекті Е-продукти передбачена можливість електронної реєстрації операторів потужностей ринку та проведення експертиз, видачі електронних сертифікатів та дозволів, створення та модернізацію інформаційних систем автоматизації роботи фіто- та ветеринарних лабораторій, контролю за інфекціями, запровадження інтерактивної публічної системи з доступом до інформації щодо вимог безпеки до харчових продуктів та доступ до зовнішніх ринків.

Проект Е-споживач надасть можливість споживачам подавати скарги онлайн лише за декілька кліків. Крім того, проектом передбачається створення відповідної служби підтримки споживачів.

«Ці проекти автоматизують та значно пришвидшать процеси, на які сьогодні витрачається дуже багато часу, – зазначив Анатолій Вовнюк, заступник Голови Держпродспоживслужби з діджиталізації.

Раніше повідомлялося, що Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров’я, Мінагрополітики та Мінекономіки.

Уряд призначив нового очільника Держпродспоживслужби Владиславу Рутицьку-Магалецьку, до того служба рік була без голови.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) була утворена у вересні 2014 на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і приєднанням до Служби, що утворилася, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом міністрів України. Зокрема, під час карантину 2020 року структурі наказали перевіряти ринки, магазини, кафе, навчально-виховні заклади, громадський транспорт та об'єкти критичної інфраструктури на дотримання протиепідемічних правил, та доповідати про порушення безпосередньо в Кабінет міністрів.