Уряд відкриє доступ до державних даних

В уряді впевнені, що відкриті дані матимуть великий антикорупційний, соціальний та економічний вплив

В Україні незабаром стануть відкритими понад 100 держреєстрів

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо відкриття даних, якими володіє держава – зокрема, фінзвітності, відомостей державного земельного кадастру та реєстру будівельної діяльності. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Більше 100 нових наборів відкритих даних – обов’язкові для публікації. Це фінансова звітність, відомості державного земельного кадастру, реєстр будівельної діяльності, відомості про ГТС України, дані про кількісний склад вакцин від Covid-19, інформація про кількість вільних ліжко-місць у лікарнях із запасами кисню», – написав він.

За словами Федорова, відкриті дані матимуть великий антикорупційний, соціальний та економічний вплив.

«Кожен громадянин України зможе ознайомитись з реальним фінансовим станом всіх компаній та розмірами сплат податків у бюджет України. Українці отримають доступ до фінзвітності всіх без винятку державних і комунальних підприємств. Це дозволить платникам податків перевіряти якість і щонайголовніше – ефективність їхньої роботи», – підкреслив міністр.

За його словами, завдяки рішенню також стане можливо перевірити законність будівництва, наявність дозвільних документів, якість та вартість ремонту доріг та відстежувати стан довкілля.

Також Федоров сьогодні повідомив, що Міністерство цифрової інформації веде переговори про запуск в Україні нової платіжної системи Stripe. Stripe – американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому і обробки електронних платежів.

Крім того глава уряду розповів, що Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Документ розроблено з залученням експертів і вчених.