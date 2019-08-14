Державні шахти додатково отримали 10 млрд грн після введення формули «Роттредам+»



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Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями «Курахівської» розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали.

Гірники держшахт «Курахівська» та «Капітальна» страйкують, вимагаючи погасити заборгованість по зарплатах

Державні шахти з моменту прийняття формули додтаково отримали понад 10 млрд. грн., що дозволило уповільнити динаміку зростання заборгованості по зарплаті.

Про це заявив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України.



«Державні шахти отримали 10 мільярдів гривень від підвищення ціни на вугілля, доводячи її поступово до європейського рівня цін. А приватні шахти вкладали інвестиції у розвиток вугільної галузі, свої шахти і нарощували видобуток вугілля», - зазначив він.

Нагадаємо, до введення формули «Роттердам+» ціна на державне вугілля складала 1000-1200 грн/тонна, що навить не покривала собівартість його видобутку. Після введення формули «Роттредам+» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України поступово почало підвищувати суттєво занижену ціну вугілля державних шахт до ринкового рівня. Однак через тривале недофінансування та відсутність інвестицій у модернізацію собівартість все одно зростала, що спричиняло нові соціальні вибухи шахтарів.



Як повідомлялося, гірники держшахт «Курахівська» та «Капітальна» страйкують, вимагаючи погасити заборгованість по зарплатах.

12 серпня до протестів приєдналися працівники шахти «Україна». Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями «Курахівської» розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали. Ситуація в шахтарському регіоні загострюється. 25 серпня гірники державних шахт планують організувати мітінги під Офісом Президента та Кабміном.