НАБУ два роки шукало в Україні вугілля з Роттердама, яке не повинні звідти завозити, - ескперт



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Політолог також нагадав, що обґрунтованість даної методики ціноутворення на енергетичне вугілля підтвердили три українські та чотири міжнародні експертизи.

API2 - це не шахту у Роттердамі, з якої можна возити вугілля, а найбільший вугільний ціновий індекс Європи - Сазонов

Детективи НАБУ, які ведуть справу «Роттердам +», не розуміють різниці між фактичним імпортом вугілля і ціновим індексом.

Про це написав політолог Кирило Сазонов в блозі для інтернет-видання Site.ua.

«Детективи НАБУ і прокурори САП встановили відсутність документального підтвердження того, що енергетичне вугілля на українські ТЕС дійсно привозили з Роттердама морським шляхом !!! Про це на досить серйозно пише пресслужба Національного антикорупційного бюро України ... Два з половиною роки роботи, мільйони бюджетних грошей на оплату натовпу детективів і прокурорів і такий жалюгідний висновок - «вугілля в Україну їхало не з Роттердама». Звичайно, вугілля не їхало з Роттердама морем. Як і сир адигейський, який «розумники» з НАБУ купують в супермаркеті, не їде в Україну з Адіги на ослах. І перець болгарський на ринку не з Болгарії на возі, а з сусіднього агрогосподарства. Прекрасний привід заарештувати нещасних фермерів, сироварів і торговців «несправжніми» продуктами, доставленими «неправильними» шляхами ... », - написав Сазонов.

Експерт висловив здивування, що детективи НАБУ вважають, що вугілля має постачатися в Україну з Роттердама, адже в самій методиці формування оптової ціни на електроенергію, що називається «Роттердам +», немає згадок про те, що воно повинне завозитися з цього міста.

«У самій методиці ніяких згадок про необхідність завозу вугілля з Роттердама немає. Є тільки методологічний посил про те, що за основу розрахунку вугільної складової в ціні електроенергії приймається середня ціна на європейському ринку за 12 місяців (виходячи з індексу API2 на умовах CIF). Ще раз - API2 - це не шахту у Роттердамі, з якої можна возити вугілля, а найбільший вугільний ціновий індекс Європи», - пояснив Сазонов.

Політолог також нагадав, що обґрунтованість даної методики ціноутворення на енергетичне вугілля підтвердили три українські та чотири міжнародні експертизи.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ повідомило, що детективи бюро не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україні за формулою «Роттердам +» потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах, в результаті чого промислові споживачі, бюджетна сфера, підприємці та інші небезпідставно переплатили за електроенергію мінімум 18,87 млрд грн.

Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що справа «Роттердам +» свідчить про некомпетентність і політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи і доцільність і економічна обґрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.