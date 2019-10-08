«Дніпрогаз» скаржиться на те, що споживачі витрачають на газ менше, ніж на мобільний зв’язок



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Через низький тариф до кінця року збитки АТ «Дніпрогаз» сягнуть 194 млн грн

Компанія «Дніпрогаз» скаржиться на те, що споживачі платять за газ настільки мало, що ця сума навіть не перевищує витрат на мобільний зв'язок та інтернет. Через таку фінансову ситуацію у компанії з’явилася низка проблем.

У «Дніпрогазі» зазначають, що тариф на розподіл газу для компанії вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збитки компанії від розподілу блакитного палива склали 137 млн грн. Якщо ситуація не зміниться, до кінця 2019 року компанія отримає збитки у розмірі 194 млн грн. Це на 42% більше, ніж в минулому році.

За понад три роки загальна сума збитків «Дніпрогазу» сягнула 370 млн грн. У компанії підкреслюють, що спровокована держрегулятором криза змушує кваліфікованих спеціалістів лишати займані посади та працевлаштовуватись в інші компанії енергетичного сектору.

«Чинний тариф на розподіл природного газу для АТ «Дніпрогаз» складає всього 9% від діючої ціни на газ для кінцевого споживача, - розповідає фінансовий директор «Дніпрогазу» Лілія Кузнєцова. – З 6,27 грн за 1 куб. м блакитного палива (ціна, встановлена КМУ у вересні 2019 року) частка АТ «Дніпрогаз» складає лише 56 копійок. На ці кошти спеціалісти підприємства виконують встановлення індивідуальних приладів обліку газу, капітальні ремонти та модернізацію системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району, а також здійснюють виплату заробітних плат.

Компанію продовжують залишати кваліфіковані фахівці. Протягом 2019 року через неконкурентну заробітну плату звільнилися 124 співробітники. На сьогоднішній день середній рівень оплати праці в АТ «Дніпрогаз» майже на 37% менше, ніж середня зарплата в промисловому секторі Дніпропетровської області, та становить близько 7,2 тис. грн., в той час як середня оплата праці в промисловості регіону - понад 11,6 тис. грн. Вакантними залишаються 544 посади, серед яких слюсарі по ремонту обладнання ГРП/ШРП, газових колодязів, зварювальники, водії автотранспортних засобів, контролери.

Діючі тарифи на розподіл газу для Операторів ГРМ з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі. Низький рівень фінансування призводить до критичного стану газових мереж, що в свою чергу створює ризики для безпечного та стабільного газопостачання. Наприклад, в рамках затвердженого НКРЕКП Плану розвитку АТ «Дніпрогаз» на 2019 рік запланована модернізація лише одного газорозподільного пункту. Однак у Дніпрі та Дніпровському районі 24 ГРП працюють більше 40 років і потребують реконструкції.

Вихід з кризової ситуації полягає в усуненні дискримінаційних тарифів на розподіл газу, які майже втричі нижче економічно обгурнтованого рівня. Так, середньомісячний платіж за послуги з розподілу блакитного палива на 1 домоволодіння у 2018 році у Дніпрі склав 78,96 грн., що навіть нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

АТ «Дніпрогаз» наполягає на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня, який необхідний для безпечної і стабільної роботи газорозподільних мереж;

відокремити оплату тарифу від платежу за газ, щоб забезпечити прозорість і спростити контроль для держрегулятора;

затвердити методологію розрахунку тарифу, засновану на замовленої потужності, яка відповідає нинішньому стану ринку газу та захищає споживачів від оплати неіснуючих послуг;

забезпечити рівні щомісячні нарахування тарифу на протязі всього газового року, що дозволить споживачам газу згладити фінансове навантаження в опалювальний період, а Операторам ГРМ отримати прогнозований фінансовий потік, необхідний для забезпечення роботи газорозподільних мереж.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на доставку газу.