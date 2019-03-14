«Дніпропетровськгаз» вимагає від «Укртрансгазу» спростувати свою заяву щодо наповнення інформплатформи



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У «Дніпропетровськгазі» стверджують, що твердження «Укртрансгазу» є неправдивим і наносить шкоду діловій репутації газорозподільної компанії

ПАТ «Дніпропетровськгаз» в суді вимагає від АТ «Укртансгаз» спростувати інформацію про те, що нібито інформаційна платформа не наповнюється операторами газорозподільних системи в повному обсязі. Компанія також закликала інших Операторів ГРМ, що «потерпіли від неправомірних дій та неправдивих заяв «Укртрансгазу», приєднатися до поданого позову.

22 лютого 2019 року через офіційний сайт АТ «Укртрансгаз» було поширено інформацію, що «інформаційна платформа не наповнюється операторами газорозподільних системи в повному обсязі, що унеможливлює забезпечення здійснення алокації на добовій основі при впровадженні добового балансування». Як стверджують в «Дніпропетровськгазі», це твердження є неправдивим і наносить шкоду діловій репутації газорозподільної компанії.

Оператори газорозподільних мереж, в тому числі ПАТ «Дніпропетровськгаз», підтримують перехід учасників ринку газу до добового балансування. Більше того, компанія однією з перших розпочала добове балансування газорозподільних систем ще у 2018 році, шляхом повного внесення усієї необхідної інформації до інформаційної платформи. Водночас, Європейське енергетичне співтовариство визнало, що анбандлінг операторів ГРМ в Україні повністю відповідає вимогам Третього енергопакета.

Також ПАТ «Дніпропетровськгаз» через суд вимагає зобов’язати АТ «Укртрансгаз» виконати всі вимоги постанови НКРЕКП від 27.12.2017 року №1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років».

Кодекс ГТС вимагає від Оператора ГТС під час обміну інформацією використовувати електронний цифровий підпис з метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства.

Але, як зазначають в «Дніпропетровськгазі», АТ «Укртрансгаз» ігнорує вимоги Кодексу ГТС стосовно використання електронного цифрового підпису. Тому Оператор ГТС має можливість вносити будь-які зміни і навіть видаляти інформацію в інформаційній платформі. В тому числі такі, що можуть призвести до фінансових збитків замовників послуг транспортування та споживачів газу. Причому внесені зміни потім неможливо буде відстежити.

Про необхідність усунути дані порушення оператори ГРМ неодноразово зверталися до АТ Укртрансгаз з відповідними листами проте порушення оператором ГТС так і не виправлено. Тому тепер ПАТ «Дніпропетровськгаз» разом з іншими газорозподільними компаніями через суд домагається виконання всіх вимог АТ «Укртрансгазом».